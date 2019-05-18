В России отзывают около 500 автомобилей Audi

(Казань, 18 мая, «Татар-информ»). В России отзывают 486 транспортных средств марки Audi Q5, сообщает Росстандарт.

В федеральном агентстве пояснили, что причиной принимаемых мер является несоответствие спецификациям главного тормозного цилиндра. Со временем это может привести возникновению неисправностей системы, а иногда – к ее отказу. Работоспособность электронного стояночного тормоза (ЕРВ) и его функции аварийного торможения сохраняются.

Под отзыв попали автомобили, реализованные на российском рынке с 2018 по 2019 год.

На машинах будет проведена проверка главного тормозного цилиндра и, если это необходимо, его замена.

Ремонтные работы будут проводиться бесплатно.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.