Татар-информ

18 мая 2019, 15:26

Общество

Казанские байкеры устроили показательную автобитву

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Общество

Казанские байкеры устроили показательную автобитву

Фото: Владимир Васильев

На открытие мотосезона на стадионе «Казань Арена» собрались тысячи байкеров.

(Казань, 18 мая, «Татар-информ», Аделя Зиатдинова). На открытие мотосезона байкеры из мотобратства Trespassers в рамках «АВТО-МОТО ШОУ 2019» на площадке стадиона «Казань Арена» устроили показательное шоу, во время которого разбили и перевернули машины. 

«Эту демоверсию автобитвы мы устроили в честь открытия мотосезона, это постановочное шоу, — рассказал президент мотобратсва Trespassers Виктор „Доцент“. — Одну машину для этого шоу мы готовили около полугода. Я считаю, открытие мотосезона должно проводиться обязательно, несмотря на то, что лето началось раньше и народ уже давно ездит».

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Байкеры от мотобратства Trespassers представили программу в виде постапокалиптической автогонки. Машины были специально подготовлены к шоу. В ходе гонки они сталкивались друг с другом, нанося как можно больше видимых повреждений сопернику.

На площадке состоялись две битвы. В первой соперничали между собой переделанные «Волга» и «Жигули». Во время битвы первый автомобиль успел три раза заглохнуть, но соренование не останавливалось. В итоге победителем состязания стал проверенный временем «Жигули». 

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Во второй автогонке соперничали между собой уже бронированная «Волга» и разобранное и собранное заново авто, марку которого практически невозможно определить. Оба соперника держались достойно и преодолели дистанцию без остановок, однако одна машина все-таки перевернулась. 

«Мы планировали, что машина перевернется, заранее это было обдумано, мы сделали шоу, а не профессиональные автогонки», — рассказал водитель перевернувшейся машины, вице-президент мотобратсва Trespassers Валентин Янков. 

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По словам байкеров, открыть мотосезон таким образом они решили из-за того, что гонки с таранящими друг друга автомобилями не могут оставить никого равнодушными. 

«Мы первый раз пришли на такое мероприятие, нам очень нравится. Пришли сюда в первую очередь из-за сына, ему два года, он так любит мотоциклы. Хотим еще посещать такие шоу мотоциклистов, это очень эмоционально», — рассказала о своих впечатлениях и впечатлениях своей семьи зрительница Алсу Ибрагимова. 

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После автобитвы стартовал мотопробег, в котором приняли участие около тысячи любителей мотоциклов. На мотопробеге можно было увидеть мотоциклы различных моделей. Ими управляли как мужчины, так и девушки от 18 лет. Через центр города в сопровождении сотрудников ГИБДД Казани организованная колонна поехала по направлению к автодрому KazanRing Canyon. 

Вице-президент мотобратства Trespassers поблагодарил правоохранительные органы за то, что они начали поддерживать мотоциклистов на подобных мероприятиях. 

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