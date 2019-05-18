Татар-информ

18 мая 2019, 17:25

Общество

С начала года на горячую линию «Челныводоканала» поступило 99 сигналов об открытых люках

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Общество

С начала года на горячую линию «Челныводоканала» поступило 99 сигналов об открытых люках

По каждому сигналу выезжает дежурная бригада, чтобы закрыть колодец.

(Набережные Челны, 18 мая, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В 2019 году на горячую линию компании «Челныводоканал» поступило 99 сигналов об открытых люках. Об этом сообщил руководитель группы по связям с общественностью предприятия Сергей Родачев.

По его словам, в прошлом году сообщений о «черных дырах под ногами» было 194. При этом только половина «проблемных» колодцев находилась на балансе компании. В этом году показатели схожие.

По каждому сигналу выезжает дежурная бригада, чтобы удостовериться, что вызов не ложный, и закрыть люк. Чаще всего при осмотрах выявляется воровство чугунных крышек.

Последнее ЧП в поселке Сидоровка, когда из колодца извлекли мужчину, которого стоками воды протащило по подземной системе, возможно, также имел криминальный подтекст, считают в компании. Во всяком случае чугунный ободок колодца, в который, по утверждению пострадавшего, он провалился, был разбит, а чугунной крышки на нем не было.

ООО «Челныводоканал» еще раз обращает внимание правоохранительных органов на то, что воровство крышек напрямую связано с возможностью их беспрепятственной реализации в пунктах приема металлолома. Для того, чтобы прекратить бесконечные кражи крышек люков, необходимо обязать сборщиков сырья принимать их только по предъявлению разрешительных документов.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в поселке Сидоровка в этом году произошло два случая, когда в открытые люки проваливались люди. В одном случае пострадал нетрезвый межчина, который в результате падения оказался в реанимации, в другом — неработающий челнинец, который, по его словам, залез в колодец погреться.

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