Минпросвещения России подготовит новые правила антитеррористической безопасности в школах

(Казань, 18 мая, «Татар-информ»). Минпросвещения РФ подготовило проект нового постановления правительства по антитеррористической безопасности школ, сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

В министерстве отметили, что в документе учитывается практика действующего постановления и установлены новые категории опасности учреждений образования.

«В настоящий момент по поручению Правительства РФ подготовлен и проходит необходимые процедуры согласования новый проект постановления, регулирующий требования по защищенности объектов с расширением категорий защищенности и конкретизацией критериев с учетом практики действующего постановления, позиций профильных ведомств и регионов», — рассказали в федеральном министерстве.

В связи с инцидентом в казанской гимназии, когда ученик 10-го класса принес с собой кухонный нож и пневматический пистолет и удерживал в классе 12 человек, Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил проанализировать требования по обеспечению безопасности в школах.

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