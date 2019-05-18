Из-за выбежавшего на дорогу лося под Елабугой погибли женщина с маленьким сыном

(Елабуга, 18 мая, «Татар-информ», Гульнара Салихова). Из-за выбежавшего на дорогу лося под Елабугой погибли женщина с 6-летним сыном. Об этом ИА «Татар-информ» сообщила ведущий специалист отдела пропаганды ОГИБДД ОМВД по Елабужскому району Алсу Новохатько.

Смертельная авария произошла накануне поздно вечером на 1-м км автодороги Елабуга – Гари – Абалачи. Водитель «Опеля» ехал со стороны Елабуги , по предварительным данным, не выбрал безопасную скорость движения, выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Ладой» 14-й модели.

В результате аварии 29-летняя пассажирка отечественной легковушки и ее 6-летний сын скончались на месте происшествия. Водитель «Лады» с различными травмами был доставлен в Елабужскую ЦРБ.

«Согласно показаниям водителя иномарки, он выехал на встречку из-за лося, который внезапно выбежал на дорогу. Инспекторы ГИБДД ищут свидетелей ДТП. Ведется следствие», – отметила Алсу Новохатько.



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