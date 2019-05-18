Татарстанцы заняли второе место на «Туриаде-2019»

(Казань, 18 мая, «Татар-информ»). 14 мая на горнолыжном курорте «Хвалынский» Саратовской области в седьмой раз стартовал спортивно-туристский лагерь «Туриада». В течение четырех дней участники состязались в пешеходных, водных и велодистанциях, участвовали в культурно-познавательных и творческих конкурсах, объединённых туристской тематикой, сообщает пресс-служба полпреда Президента РФ в ПФО.

В общекомандном зачете команда Татарстана заняла второе место в дисциплине «Дистанция на средствах передвижения (вело)». В личных дисциплинах татарстанские участники заняли первое место в дистанции «Водная».

В церемонии награждения принял участие Полпред в ПФО Игорь Комаров. Он подчеркнул, что в последние несколько лет значительно выросло число спортивно-туристических соревнований регионального и муниципального уровней, а, главное, подобные события привлекают все больше молодежи.

«„Туриада“ — это еще и творческая лаборатория, определяющая развитие массового туризма в округе», — отметил Игорь Комаров. По его словам, именно здесь зарождались идеи, позже внедренные на всероссийском уровне.

Лагерь «Туриада» стал одним из крупнейших спортивных мероприятий ПФО и основной площадкой для развития спортивного туризма. С 2012 года мероприятие собирает победителей региональных спортивно-туристических соревнований, студентов, авторов и исполнителей самодеятельной песни из всех регионов ПФО.

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