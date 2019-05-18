Езда без документов и неисправные авто: ГИБДД Казани проверила водителей такси

(Казань, 18 мая, «Татар-информ», Елена Саляхова). Сегодня Госавтоинспекция Казани вышла в рейд на водителей такси. Инспекторы проверяли состояние автомобилей, наличие соответствующих документов и правила перевозки пассажиров.

«Сегодня мы проводим профилактическое мероприятие по выявлению нарушений при перевозке пассажиров водителями такси. У водителя мы проверяем водительское удостоверение, смотрим, был ли он лишен прав, проверяем техническое состояние автомобиля и наличие лицензии, техосмотра и путевого листа», – сказал начальник отдела технадзора Госавтоинспекции Казани Алексей Евтодьев.

Облаву на водителей такси устроили сразу в нескольких районах города. За четыре часа рейда инспекторам ГИБДД удалось поймать 29 нарушителей. Среди них были те, кто ездил за рулем неисправного автомобиля, без лицензии и путевого листа.

Так, на Третьей транспортной дамбе инспекторы ГИБДД остановили автомобиль «КИА». Водитель работает в одном из известных сервисов такси в Казани. При проверке документов выяснилось, что у него не было с собой лицензии на право перевозки пассажиров.

Полицейские сняли с крыши автомобиля шашку такси и составили протокол изъятия, который отправят на рассмотрение в районное подразделение Госавтоинспекции. Сам водитель возражать не стал, но комментировать журналистам что-либо отказался. Теперь ему грозит штраф до 5 тыс. рублей.

По словам Евтодьева, в этом году число ДТП по вине водителей такси по сравнению с прошлым годом увеличилось. Инспекторы ГИБДД надеются, что после таких проверок число аварий с участием такси на дорогах Казани уменьшится.





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