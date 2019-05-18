Пенсионерка из Челнов лишилась почти 200 тыс. рублей за снятие порчи и чудо-оберег

(Казань, 18 мая, «Татар-информ»). 68-летняя жительница Набережных Челнов лишилась почти 200 тыс. рублей за снятие порчи и чудо-оберег, сообщает газета «Челнинские известия».

Пенсионерка из Автограда нашла в группе в соцсетях объявление об услугах целительницы, которая обещала избавить от порчи и улучшить жизнь. Женщина списалась с гадалкой, и та пообещала ей провести обряд по снятию порчи и создать оберег, который гарантированно поможет улучшить жизнь. Поверив обещаниям, пожилая женщина перевела аферистам в общей сложности 173 тыс. рублей.

Спустя пару месяцев потерпевшая поняла, что стала жертвой мошенников, и обратилась с заявлением в полицию. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.



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