Татар-информ

18 мая 2019, 12:57

Происшествия

В челнинском трамвае девушка отдала лжегадалке золотые сережки в надежде избавиться от порчи

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Происшествия

В челнинском трамвае девушка отдала лжегадалке золотые сережки в надежде избавиться от порчи

Ущерб от действий аферистки составил 15 тыс. рублей.

(Казань, 18 мая, «Татар-информ»). В челнинском трамвае 25-летняя девушка отдала лжегадалке золотые сережки в надежде избавиться от порчи, сообщает газета «Челнинские известия».

Накануне вечером в салоне трамвая к 25-летней жительнице Набережных Челнов подсела незнакомая женщина, которая в доверительном разговоре сообщила, что на нее наложена порча. «Целительница» пообещала избавить от недуга, но для этого ей нужно подержать в руках золотые серьги попутчицы. Доверчивая девушка отдала аферистке украшения для ритуала, но лжегадалка забрала серьги и вышла на остановке.

Девушка, поняв, что стала жертвой мошенников, обратилась в полицию. Сумма ущерба составила 15 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».
 

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