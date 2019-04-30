Минэкологии РТ: За прошедшую неделю в Татарстане было ликвидировано 179 несанкционированных свалок

(Казань, 18 мая, «Татар-информ»). За прошедшую неделю в Татарстане было ликвидировано 179 несанкционированных свалок. О ходе проведения санитарно-экологического двухмесячника в республике рассказал глава Минэкологии РТ Александр Шадриков во время совещания в Доме Правительства, сообщает пресс-служба Президента РТ.

Совещание в режиме видеоконференцсвязи провел Президент Татарстана Рустам Минниханов. Также в работе принял участие Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.

Шадриков рассказал, что в результате комиссионных объездов полосы отвода железной дороги и прилегающей к ней территории было выявлено 34 нарушения в зоне ответственности Советского, Приволжского, Ново-Савиновского, Московского районов столицы республики, а также Высокогорского и Зеленодольского районов РТ.

«В целом мы наблюдаем положительную динамику относительно санитарного состояния полос отвода железнодорожных путей: крупных свалок становится меньше, их общее количество снижается. В апреле 2019 года было выявлено 34 свалки, за аналогичный период прошлого года — 47», — отметил министр.

На прошлой неделе был проведен облёт территорий Высокогорского, Лаишевского, Пестречинского районов и Казани. Всего экологами выявлено 57 мест несанкционированного размещения отходов на муниципальных землях, 43 места — на территории юрлиц. По итогам облета муниципалитетами были приняты оперативные меры по устранению нарушений.

В целом природоохранными службами выявлено 5 тыс. 355 нарушений и составлено 3 тыс. 90 протоколов. К ответственности за допущенные нарушения привлекли 225 предприятий и организаций, 870 должностных лиц. Общая сумма штрафных санкций составила более 17 млн рублей.

Шадриков отметил, что большой вклад в поддержание чистоты окружающей среды вносят неравнодушные татарстанцы. В этом году через системы «Народный контроль» и «Школьный экопатруль» поступило 403 и 2,5 тыс. обращений соответственно.

По словам министра, в районах продолжаются мероприятия по благоустройству и озеленению территорий.

«В целом по республике на полигоны ТБО с начала двухмесячника вывезено более 415 тыс. кубометров отходов, в мероприятиях задействовано более 1,175 млн человек, 9 тыс. единиц спецтехники. Посажено свыше 678 тыс. деревьев и 24 тыс. кустарников», — привел данные Александр Шадриков.

Главным мероприятием прошедшей недели, отметил спикер, стало проведение на территории Адмиралтейской слободы акции «Чистая Волга», в ней приняли участие 400 человек.

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