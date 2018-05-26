Татар-информ

18 мая 2019, 12:36

Спорт

В честь открытия сезона в Казани стартовал мотопробег в составе тысячи мотоциклов

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Спорт

В честь открытия сезона в Казани стартовал мотопробег в составе тысячи мотоциклов

Фото: архив/Александр Елисеев

Пробег следует через центр города до автодрома KazanRing Canyon.

(Казань, 18 мая, «Татар-информ», Аделя Зиатдинова). В честь открытия сезона в столице Татарстана стартовал мотопробег, в котором принимают участие около тысячи любителей мотоциклов.

«Я очень волнуюсь, переживаю за автопробег, но думаю, все пройдет хорошо, я уже пятый раз веду колонну. Это очень важное для меня событие», — поделился впечатлениями ведущий колонны, член мотоклуба Hells Angels. 

В рамках открытия байкеры от мотобратсва Trespassers представили постапокалиптические автогонки на стадионе Kazan Arena. Автогонка представляет собой поединок на четырех машинах, адаптированных специально для подобных показательных шоу.

Пробег следует через центр города до автодрома KazanRing Canyon.

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