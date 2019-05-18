К 100-летию ТАССР на казанских остановках появились исторические снимки города

(Казань, 18 мая, «Татар-информ», Екатерина Фадеева). В татарстанской столице официально стартовал проект «Старая Казань», который направлен на повышение интереса жителей к истории города и приурочен к празднованию векового юбилея ТАССР.

«В рамках проекта на остановках общественного транспорта были установлены стенды с исторической справкой и фотоматериалами о памятных местах и объектах культурного наследия Казани на трех языках — русском, татарском и английском», — рассказал корреспонденту ИА «Татар-информ» координатор проекта Кирилл Аленбах.

Информационные стенды появились в исторических местах города. Например, в Старо-Татарской слободе, на остановках около Богородицкого монастыря, башни Сююмбике, Спасской башни, на Сибирском тракте, а также в деревне Савиново, на Козьей Слободе, Казанском пороховом заводе и в других значимых местах.

Всего по городу было установлено 78 стендов. Их можно увидеть в каждом районе Казани. На открытии проекта прошло онлайн-включение с установки последнего стенда, который появился напротив Казанского энергетического университета.

«Этот проект важен для развития туризма, потому что он привлекает внимание жителей и гостей Казани к культуре города, его особенностям и истории. Здорово, что его реализует творческая молодежь, поскольку именно она является драйвером развития туризма», — рассказала глава Комитета по развитию туризма Казани Дарья Санникова.

В церемонии старта проекта также принял участие депутат Госдумы от Татарстана Марат Бариев, который положительно оценил проект и пожелал ему развития. Он также предложил поделиться этой идеей с другими регионами России и подключать жителей к поиску новых интересных мест для установки стендов.

«В преддверии 100-летия ТАССР мы вместе с Государственным комитетом по архивному делу РТ совместно с партией хотим реализовать этот проект в масштабах всей республики. У нас даже есть рабочее название — „Наследие Татарстана“. Я уверен, что то начинание, которое началось в нашей столице, будет успешно продолжено по всей республике», — сообщил руководитель татарстанского отделения Всероссийской общественной организации «Молодая гвардия Единой России» Динар Бариев.

Кроме того, организаторы наградили победителей краеведческого теста «Знаю Казань». Он проходил в преддверии старта проекта «Старая Казань» в городских парках. В мероприятии приняли участие около 100 человек, в том числе помощник Президента РТ Олеся Балтусова, которая правильно ответила на все вопросы.

Организатор акции — татарстанское отделение Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России». Партнерами проекта выступили Госкомитет по архивному делу РТ и Казанское местное отделение партии «Единая Россия».

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