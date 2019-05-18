Инспекторы ГИБДД провели утреннюю зарядку для казанских школьников и студентов

(Казань, 18 мая, «Татар-информ»). Инспекторы ГИБДД Андрей Гришин и Андрей Хрущев провели утреннюю зарядку для казанских школьников и студентов. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в городской Госавтоинспекции.

«С целью повышения доверия граждан к органам внутренних дел и пропаганды здорового образа жизни МВД России проводит Всероссийскую социальную акцию „Зарядка со стражем порядка”», – рассказали в Госавтоинспекции Казани.

Сегодня в образовательных учреждениях города мастер спорта по армспорту, лейтенант полиции Андрей Гришин вместе с мастером спорта по боксу, лейтенантом полиции Андреем Хрущевым провели спортивные занятия для школьников и студентов.

Кроме того, на площадке возле Центра семьи «Казан» более 300 школьников приняли участие в зарядке, которая прошла под зажигательную музыку.

После мероприятия всем участникам напомнили о правилах безопасного поведения на дороге и необходимости ношения одежды со световозвращающими элементами.



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