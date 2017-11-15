В Татарстане введено в эксплуатацию почти 43% жилья от плана

(Казань, 18 мая, «Татар-информ»). По данным на 17 мая, в Татарстане введено в эксплуатацию 1 млн 38 тыс. кв. метров жилья, что составляет 42,8% от плана. Об этом рассказал на совещании в Доме Правительства глава Минстроя РТ Ирек Файзуллин, сообщает пресс-служба Президента РТ.

Совещание в режиме видеоконференцсвязи провел Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов. В работе принял участие Премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Ирек Файзуллин доложил, что по инвестиционной программе ГЖФ РТ на 2019 год запланирован ввод в эксплуатацию 165 домов на 7 тыс. 838 квартир общей площадью 438,3 тыс. кв. м. К 17 мая в органы статистики отчитались по 44 домам на 2 тыс. 45 квартир площадью 118,3 тыс. кв. м.

В рамках мероприятий по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан в этом году планируется обеспечить жильем 132 семьи. На сегодня сертификаты оформлены всем 33 многодетным семьям, участвующим в программе и имеющим 5 и более детей. Кроме того, сертификаты оформлены 18 чернобыльцам и 17 вынужденным переселенцам.

Из строящихся 78 многоквартирных инвестиционных жилых объектов в высокой степени готовности находится 41 дом, в средней степени — 32, в низкой — 5.

В части индивидуального жилищного строительства из плановых 7 тыс. 325 домов было введено в эксплуатацию 3 тыс. 694 объекта.

Министр напомнил, что с 1 июля этого года застройщики будут обязаны работать по эскроу-счетам. Ряд республиканских банков уже прошли аккредитацию по направлению развития строительства по договорам долевого участия и открытию эскроу-счетов, доложил Файзуллин.

Рустам Минниханов призвал финансово-кредитные организации оказывать содействие строительным компаниям. Также он предложил организовать обучающие мероприятия по подготовке необходимой документации.

«Нужно понимать, что для нас это новая форма работы. У застройщиков нет соответствующего опыта: как грамотно заполнить документы, какие выполнить процедуры и пр. Застройщикам необходима поддержка и со стороны Минстроя РТ, и со стороны банков», — отметил Президент РТ.

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