В Нурлате открылась новая мечеть «Миннегель»

(Казань, 18 мая, «Татар-информ»). Накануне, 17 мая, в Нурлате состоялось торжественное открытие новой мечети «Миннегель» по улице Кариева, пишет газета «Трудовая слава».

Поздравить жителей города с открытием мечети приехал глава района Алмаз Ахметшин, муфтий РТ Камиль хазрат Самигуллин, главный советник отдела государственно-конфессиональных отношений Управления по взаимодействию с религиозными объединениями Департамента Президента РТ по вопросам внутренней политики Альберт Дирдизов, глава Аксубаевского района Камиль Гилманов и другие почетные гости.

Глава района Алмаз Ахметшин поздравил собравшихся с благословенным месяцем Рамазаном. По его словам, открытие мечети – это мероприятие, благословляющее прошлое, восхваляющее настоящее и дающее надежду на жизнь в будущем. Он поблагодарил руководителей предприятий и частных предпринимателей, внесших большой вклад в строительство здания, вручил им почетные грамоты.

«Желаю, чтобы дом веры приносил жителям радость и счастье», – подчеркнул он в своем выступлении.





Строительство «Миннегель» началось в 2009 году. Организатором возведения мечети выступила жительница города Розалия Зарипова.

Муфтий Татарстана в своем выступлении вспомнил изречение пророка Мухаммада: «Тому, кто построит мечеть в этом мире, Всевышний Аллах построит дворец в Раю». Затем он обратился ко всем жителям с просьбой, чтобы такая красивая и просторная мечеть не пустовала и люди приходили сюда молиться.



На сегодняшний день в районе открыты 42 мечети.

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