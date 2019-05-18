В Татарстане спасли двоих рыбаков, лодку которых унесло течением, а они остались на острове

(Казань, 18 мая, «Татар-информ»). В Мамадышском районе Татарстана на реке Вятка спасли двоих рыбаков, лодку которых унесло течением, а они остались на острове. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

«Сегодня в 1.43 на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение, что на реке Вятка, вблизи населенного пункта Яковка, у двоих рыбаков лодку унесло течением, а мужчины остались на острове. Самостоятельно добраться до берега не могут», – сообщили в пресс-службе МЧС РТ.

По вызову прибыли спасатели ЗПСО №5, которые обнаружили на берегу двух замерзших мужчин (28 и 27 лет), обогрели их, напоили горячим чаем и доставили к пристани в Мамадыше. Лодку нашли в трех км от места стоянки рыбаков и также доставили на пристань.



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