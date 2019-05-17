Марат Ахметов: Яровыми культурами осталось засеять около 7% площадей

(Казань, 18 мая, «Татар-информ»). В Татарстане яровыми культурами осталось засеять около 7% площадей или 150 тыс. га. Об этом заявил заместитель Премьер-министра РТ – министр сельского хозяйства РТ Марат Ахметов на совещании в Доме Правительства республики.

Провел совещание в режиме видеоконференцсвязи со всеми муниципальными районами Татарстана Президент РТ Рустам Минниханов. В совещании также принял участие Премьер-министр республики Алексей Песошин.

Как отметил глава Минсельхозпрода РТ, в последние дни по республике повсеместно прошли дожди, соответственно, из-за высокой влажности почвы посевные работы практически не проводились. «Осталось засеять около 7% площадей или 150 тыс. га», – уточнил Марат Ахметов.

По его словам, параллельно с основным севом идет и пересев на полях погибших озимых культур – осталось досеять менее 100 тыс. га. На предстоящей неделе хозяйствам надо будет качественно завершить сев яровых культур, погода благоприятная для организации такой работы, отметил министр, добавив, что многие хозяйства активно ведут защитные мероприятия на полях.

«На озимых уже наступает фаза выхода в трубку, и я прошу специалистов быть очень внимательными. На таких посевах работать только с так называемыми страховыми гербицидами. Игнорирование этого правила приведет к стерильности колоса. Соответственно, соломины будет много, а зерна – мизер.Такая же профессиональная работа должна быть и на других культурах», – призвал министр.

Согласно информации Минсельхозпрода РТ, с начала посевной кампании 2019 года в республике яровые сельскохозяйственные культуры посеяны на 1,62 млн га, что составляет 93% к прогнозу, в том числе яровые зерновые – на 963 тыс. га (97%). Рапс посеян на 82 тыс. га (80% от запланированных площадей), подсолнечник – на 117 тыс. га (93%), овощи – на 1,1 тыс. га (50%), картофель посажен на 2,1 тыс. га (36%).



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