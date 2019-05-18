В Казани восстанавливают водопровод, из-за прорыва которого без воды остались 34 тысячи человек

(Казань, 18 мая, «Татар-информ»). В Авиастроительном районе Казани восстанавливают водопровод, из-за прорыва которого без воды остались 34 тыс. человек. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

«Сегодня в 06.55 от оперативного дежурного Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ в ОДС ЦУКС поступило сообщение о том, что в результате порыва водопровода возле дома № 15а по улице Гудованцева произошло отключение 68 многоквартирных домов, 3 школ, 7 детских садов и 8 административных зданий», – уточнили в пресс-службе МЧС РТ.

Всего под отключение попали 34 тыс. горожан. Был организован подвоз питьевой воды. В 10.00 началось заполнение системы водой. Восстановительные работы планируют завершить в ближайшее время.



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