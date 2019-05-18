Специалисты назвали причину роста заболеваемости раком кишечника среди молодых людей

(Казань, 18 мая, «Татар-информ»). В течение последних десяти лет в странах с высоким уровнем дохода увеличилось количество людей, заболевших раком толстой кишки и прямой кишки, сообщает «Российская газета» со ссылкой на Medicalxpress.

Наибольший рост наблюдается среди людей в возрасте от 20 до 29 лет. Так, в Дании каждый год рост составляет 18,1%, в Норвегии — 10,6%.

В Международном агентстве по исследованию рака в Лионе считают, что увеличение случаев онкологии, скорее всего, связано с неправильным питанием и распространением ожирения.

«Выявлению молодых людей с высоким риском предрасположенности к колоректальному раку может помочь семейный анамнез (анализ сведений, полученных путем расспроса о заболеваниях среди членов семьи пациента)», — рассказал доктор М. Араги из международного центра.

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