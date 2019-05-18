Свыше 400 участников со всего Татарстана съедутся на робототехническую олимпиаду в Казани

(Казань, 18 мая, «Татар-информ»). Сегодня в татарстанской столице, в Политехническом лицее № 182, пройдет республиканский этап Всероссийской робототехнической олимпиады, сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ.

В соревновании планируется участие свыше 400 обучающихся образовательных организаций общего и дополнительного образования районов республики. Олимпиада проводится по шести категориям: манипуляционные интеллектуальные робототехнические системы, мобильные интеллектуальные робототехнические системы, основная, футбол роботов, творческая и начинающие.

Отмечается, что в торжественном открытии олимпиады примет участие глава Минобрнауки РТ Рафис Бурганов.

Всероссийская робототехническая олимпиада является платформой для состязаний на основе регламентов World Robot Olympiad. WRO представляет собой конкурс роботов (в основном LEGO) различных категорий.

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