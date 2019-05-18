Nestle прекратила производство овсяной каши, в которой обнаружили ГМО

(Казань, 18 мая, «Татар-информ»). После обнаружения товара с ГМО Nestle прекратила производство овсяной каши «Быстров» и ее отгрузку со складов, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

«Как только нам стало известно о случайном наличии ГМО, мы незамедлительно прекратили производство данного продукта, заблокировали имевшееся в наличии на наших складах сырье папайи и прекратили отгрузки в торговлю готового продукта с наших складов», — сказали в компании.

Ранее Роспотребнадзор опубликовал информацию о том, что в продукции была обнаружены ГМО-ингредиенты в одном из видов каши.

«ГМ-папайя (трансформационное событие Х17-2) в Российской Федерации, в государствах-членах Евразийского экономического союза, а также в странах ЕС не зарегистрирована», — отметили в пресс-службе федеральной службы.

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