Определились победители II Республиканской олимпиады по предпринимательству

(Казань, 18 мая, «Татар-информ»). Прошел финал II Республиканской олимпиады по предпринимательству, финансовой и потребительской грамотности, в ходе которого были определены победители конкурса, сообщает пресс-служба Минэкономики РТ.

Всего на конкурс поступило 2817 заявок. Отбор проводился в два этапа: в онлайн-туре, который проходил с 28 марта по 10 апреля, участвовали около 1300 человек. В финал соревнования прошли 73 учащихся из более чем 10 районов республики.

Победители определялись по итогам решения комплексных задач по юридическим и финансовым аспектам ведения предпринимательской деятельности, а также заданий на креативность и логическое мышление.

Среди 4 — 6-х классов победителями и призерами стали учащиеся 6-го класса: первое место завоевала Лейла Сафина из казанской гимназии № 52, второе — Алия Мингалимова из IT-лицея КФУ, третье — Лиана Лукманова из лицея № 2 им. академика К. А. Валиева (Мамадыш).

Среди 7 — 9-х классов «золото» получил девятиклассник Раиль Ибрагимов из Гуманитарной гимназии-интерната для одаренных детей, «серебро» — семиклассник Эмиль Сафин из лицея № 9 им. А. С. Пушкина (Зеленодольский район), «бронзу» — Никита Поливин из лицея им. Н. И. Лобачевского (7-й класс).

Среди старшеклассников первое и второе места распределились между учащимися 10-го класса Дилярой Набиуллиной (Кощаковская средняя школа Пестречинского района) и Максимом Антоновым (казанская гимназия № 179) соответственно. На третьем месте оказался Инсаф Латыпов из лицея № 145.

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