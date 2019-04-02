Динара Прокопьева

18 мая 2019, 09:00

Официальная хроника

Шаймиев: «Полилингвальные образовательные комплексы – это беспроигрышный проект»

Рекомендуем

Официальная хроника

Шаймиев: «Полилингвальные образовательные комплексы – это беспроигрышный проект»

Фото: архив/Александр Эшкинин, Рамиль Гали

Государственный Советник РТ назвал беспроигрышным проект по созданию первых полилингвальных образовательных комплексов в республике.

(Казань, 18 мая, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Республиканский Фонд «Возрождение» при поддержке Министерства просвещения РФ и совместно с Министерством образования и науки РТ начал реализацию проекта по созданию полилингвальных образовательных комплексов. Об этом рассказал Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев в разговоре с Андреем Кузьминым для проекта «Интервью без галстука».

«Почему мы считаем эти образовательные комплексы беспроигрышным вариантом? Во-первых, это улучшение материального обеспечения учебной базы. В нашей республике она и так неплохая по сравнению с другими регионами. Мы делаем образовательный комплекс там, где есть и школы, и садики. Мы идем с отработанной методикой, одну из школ делаем базовой. Если надо ее перестраивать — перестраиваем. Например, мы делаем пристрой к действующему зданию 165-й школы. Но это больше, чем пристрой, — это здание в дальнейшем станет начальной школой. А на новом месте, на улице Бондаренко, строим среднюю школу. Мы взяли проект средней школы на 1025 учащихся. И это все будет один комплекс — базовые детские садики, базовая начальная школа и средняя школа», — рассказал Минтимер Шаймиев.

ÐœÐ¸Ð½Ñ‚Ð¸Ð¼ÐµÑ€ Ð¨Ð°Ð¹Ð¼Ð¸ÐµÐ²: Â«Ð ÑƒÑÑ‚Ð°Ð¼ ÐœÐ¸Ð½Ð½Ð¸Ñ…Ð°Ð½Ð¾Ð² Ð½Ð° Ð¿Ð¾ÑÑ‚Ñƒ ÐŸÑ€ÐµÐ·Ð¸Ð´ÐµÐ½Ñ‚Ð° Ð¢Ð°Ñ‚Ð°Ñ€ÑÑ‚Ð°Ð½Ð° â€“ ÑÑ‚Ð¾ ÑƒÐ´Ð°Ñ‡Ð½Ñ‹Ð¹ Ð²Ñ‹Ð±Ð¾Ñ€Â»

По его словам, в Татарстане к 2022 году создадут шесть полилингвальных образовательных комплексов с обучением на трех языках: русском, татарском и английском. Два — в Казани и по одному в Набережных Челнах, Альметьевске, Нижнекамске и Елабуге. Первый комплекс под названием «Адымнар — к знаниям и согласию» будет создан на базе МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 165» г. Казани. 

Полную версию интервью с Государственным Советником Татарстана и первым Президентом республики читайте на портале «События».

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

Шаймиев об уходе с поста Президента РТ: «Для меня уход не был чем-то неожиданным»

Новости дня
09:42
Nestle прекратила производство овсяной каши, в которой обнаружили ГМО
09:20
Определились победители II Республиканской олимпиады по предпринимательству

В финал прошли 73 школьника из более чем 10 районов республики.

09:00
Шаймиев: «Полилингвальные образовательные комплексы – это беспроигрышный проект»

Государственный Советник РТ назвал беспроигрышным проект по созданию первых полилингвальных образовательных комплексов в республике.

08:54
Этим летом в Набережных Челнах отремонтируют парковки, тротуары и освещение почти за 150 млн рублей

Ремонтные работы будут проводиться на территории 16 образовательных и медицинских учреждений.

08:30
Шаймиев об уходе с поста Президента РТ: «Для меня уход не был чем-то неожиданным»

Идти на последний президентский срок Шаймиева уговорил Владимир Путин.

08:00
Шаймиев: «Когда есть хлеб на столе и крыша над головой, самое время подумать о духовности»

Восстановление Болгара и Свияжска нашло отклик в душах татарстанцев и стало символом возрождения духовности в республике, заявил Госсоветник РТ.

07:11
Богатые Сабы примут Всероссийские и республиканские соревнования по картингу

Открытие соревнований запланировано на сегодня, 18 мая, в 13:00.

06:27
Комик Юрий Гальцев заявил, что город Тетюши гораздо лучше Нью-Йорка

Юрий Гальцев посетил музей Рыбы в Тетюшах и показал класс в татарской плясовой возле районного дома культуры Буинска.

05:22
Более 750 детей из Буинского района отдохнут в обновленных лагерях «Бор» и «Чайка»

«Бор» в каждую смену будет принимать по 180 детей, «Чайка» также в три смены по 70.

04:24
Народный хор ветеранов войны и труда подготовил для тетюшских школьников патриотический концерт

Патриотические мероприятия в период празднования Великой Победы стали уже традиционными в районе.

03:06
В Нижнекамске набирают спецагентов на конкурс «Мистер и Мисс Спецагент НК 2019»

В рамках конкурса с участниками проведут встречи и репетиции, снимут проморолик и помогут в подготовке к заданиям конкурса и постановке общих номеров.

02:11
Выставки, «Химия музыки» и кинопоказы ждут менделеевцев на «Ночи музеев»

Вечерняя программа начнется в 18 часов и пройдет под названием «Химия музыки».

01:38
На восьми озерах Актанышского района установили более пяти км искусственных нерестилищ

Активное участие в акции приняли работники рыбопромышленной организация «Нептун» – каждая бригада на своем участке установила нерестилища.

00:20
Нижнекамец предложил установить на новом колесе обозрения «умную подсветку», как на телевышке

По словам жителя, по всей площади аттракциона нужно устанавливать умную подсветку, как на телевышке, с определенными меняющимися цветами и фигурами.

17.05 23:54
Балтаси примут открытое первенство Татарстана по корэш

По итогам турнира будут определены лучшие борцы в девяти весовых категориях.

17.05 23:28
Экзам Губайдуллин провел зональный семинар для глав сельских поселений в Лаишевском районе

За 2018 год Лаишевский район в своей категории занимает первое место, а в общем рейтинге – третье место после Казани и Альметьевска.

17.05 23:24
Встреча с лидерами WorldSkills и стрельба в тире: В техникуме связи пройдет День абитуриента
17.05 23:08
В Набережных Челнах раньше срока возобновили подачу горячей воды после опрессовки

14 мая в городе начался первый этап опрессовки тепловых сетей Северо-восточного части города, который должен был завершиться 28 мая.

17.05 22:58
На строительство и реконструкцию парков и скверов в Нижнекамске потрачено 11,5 млрд рублей

Программа «Формирование комфортной городской среды» на территории Нижнекамского района рассчитана как минимум до 2022 года.

17.05 22:42
Заинский школьник попал в число победителей этапа всероссийского конкурса АгроНТИ-2019

В конкурсе участвовали ученики сельских школ 5-11-х классов, а это около 200 учащихся из 43 районов РТ, а также из Башкортостана, Перми и Ульяновска.

17.05 22:26
День музеев Елабужский музей-заповедник отпраздновал со школьниками

Для детворы города был организован общегородской праздник на площади Ленина.

17.05 22:20
«Хрустальное перо-2019»: Более 1,5 тыс. конкурсных работ и 13 победителей

В Казани подвели итоги XXII Республиканского конкурса в сфере журналистики и массмедиа «Бэллур калэм – Хрустальное перо».

17.05 22:10
Зеленодольск примет всероссийские мотоциклетные кроссы на Кубок ДОСААФ РТ

В мотоциклетном кроссе на Кубок ДОСААФ РТ примут участие более 80 спортсменов из городов Татарстана, а также из девяти регионов России.

17.05 21:54
Минсвязи РТ: В трех районах Татарстана 20 мая возможно отключение программ ТВ и радио

Отключение программ аналогового и цифрового эфирного телевидения и радиовещания будет вызвано ремонтными работами.

17.05 21:38
В Татарстане ликвидирована устроенная дачниками несанкционированная свалка

Только за апрель в Казани и близлежащих районах были найдены 87 свалок, 80 из них ликвидированы.

События