Шаймиев: «Полилингвальные образовательные комплексы – это беспроигрышный проект»

(Казань, 18 мая, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Республиканский Фонд «Возрождение» при поддержке Министерства просвещения РФ и совместно с Министерством образования и науки РТ начал реализацию проекта по созданию полилингвальных образовательных комплексов. Об этом рассказал Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев в разговоре с Андреем Кузьминым для проекта «Интервью без галстука».

«Почему мы считаем эти образовательные комплексы беспроигрышным вариантом? Во-первых, это улучшение материального обеспечения учебной базы. В нашей республике она и так неплохая по сравнению с другими регионами. Мы делаем образовательный комплекс там, где есть и школы, и садики. Мы идем с отработанной методикой, одну из школ делаем базовой. Если надо ее перестраивать — перестраиваем. Например, мы делаем пристрой к действующему зданию 165-й школы. Но это больше, чем пристрой, — это здание в дальнейшем станет начальной школой. А на новом месте, на улице Бондаренко, строим среднюю школу. Мы взяли проект средней школы на 1025 учащихся. И это все будет один комплекс — базовые детские садики, базовая начальная школа и средняя школа», — рассказал Минтимер Шаймиев.

По его словам, в Татарстане к 2022 году создадут шесть полилингвальных образовательных комплексов с обучением на трех языках: русском, татарском и английском. Два — в Казани и по одному в Набережных Челнах, Альметьевске, Нижнекамске и Елабуге. Первый комплекс под названием «Адымнар — к знаниям и согласию» будет создан на базе МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 165» г. Казани.

Полную версию интервью с Государственным Советником Татарстана и первым Президентом республики читайте на портале «События».

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