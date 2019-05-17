Шаймиев об уходе с поста Президента РТ: «Для меня уход не был чем-то неожиданным»

(Казань, 18 мая, «Татар-информ», Екатерина Фадеева). Первый Президент Татарстана и Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев поделился своими воспоминаниями об уходе с поста Президента республики. Об этом он рассказал в интервью гендиректору АО «Татмедиа» Андрею Кузьмину для ИА «Татар-информ».

«Я же на пять лет раньше хотел уйти. Была смена власти, мы хорошо работали с Борисом Ельциным (экс-президент РФ — прим. Т-и). Много факторов таких чисто человеческих сыграли свою роль. Есть же обязанность перед самим собой, перед семьей. Считаю, что я подзадержался, должен вам сказать», — отметил Шаймиев.

По его словам, идти на последний президентский срок в 2005 году его уговорил Президент России Владимир Путин, который сказал ему: «Давай, поработай. Я буду спокоен за Татарстан».

«В последний срок уже и правила поменялись, первых руководителей, по предложению Президента России, утверждали местные парламенты. Когда у нас в 2005 году состоялся разговор, и мы пришли к единому мнению, Владимир Путин говорит: „Когда выйдете к журналистам, прямо скажите, что я Вас попросил, поэтому Вы согласились продолжить работу“. Конечно, я не стал этим злоупотреблять и ничего никому не сказал. Раз ты дал добро, раз договорились, то уж будь до конца тем, кем ты должен быть», — рассказал Шаймиев.

«Для меня уход не был чем-то неожиданным», — сказал Минтимер Шаймиев. Он также отметил, что не было ощущения потери и поражения, потому что их тоже не было. «Устремления и планки у нас высокие были в годы перестройки. Что-то удалось сделать в отличие от многих других регионов и на фоне пространства бывшего СССР. И у себя в республике на фоне всей России. Тяжело, но многое получилось», — подытожил он.

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