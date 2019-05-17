Шаймиев: «Когда есть хлеб на столе и крыша над головой, самое время подумать о духовности»

(Казань, 18 мая, «Татар-информ», Екатерина Фадеева). Первый Президент Татарстана, Государственный Советник РТ, Председатель Попечительского Совета Республиканского Фонда «Возрождение» Минтимер Шаймиев рассказал, как в республике был реализован крупный проект по восстановлению древнего Болгара и острова-града Свияжск. Об этом он сообщил в интервью гендиректору АО «Татмедиа» Андрею Кузьмину для ИА «Татар-информ».

«Еще и характер у меня такой, я с молодых лет человек практичный. Вот занялся возрождением древних городов Болгара и Свияжска. Впервые в России реализовали такой масштабный проект», — отметил Шаймиев.

В 2009 году он договорился с Премьер-министром РФ Владимиром Путиным о паритетной поддержке проекта из бюджета России и Татарстана. За девять лет реализации проекта стороны неукоснительно соблюдали договоренность.

«Я еще тогда сказал Владимиру Владимировичу — когда есть хлеб на столе и крыша над головой, самое время подумать о духовности. И он поддержал это устремление», — подчеркнул он.

Возрождение древних городов активно поддержало население республики, а также спонсоры и благотворители.

«До этого у нас был опыт восстановления Благовещенского собора и строительства мечети Кул Шариф. Это были местные решения, не на федеральном уровне. И тогда люди дружно поддерживали. Почему так получилось? Потому что каждое решение мы принимали с учетом интересов населения. Ведь Татарстан — родина для них всех. Для кого-то большая, для кого-то — малая», — заявил Государственный Советник РТ.

По его словам, такие благие дела оставляют след в душе людей. «Это радует. Я все эти годы думаю: как хорошо, что Всевышний дал время, в том числе и мне, заняться этим процессом», — заключил Шаймиев.

Полную версию интервью с Государственным Советником Татарстана и первым Президентом республики читайте на портале «События».

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