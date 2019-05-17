Этим летом в Набережных Челнах отремонтируют парковки, тротуары и освещение почти за 150 млн рублей

(Казань, 18 мая, «Татар-информ», Аделя Зиатдинова). За лето в Набережных Челнах отремонтируют парковки, тротуары и освещение у учреждений здравоохранения и образования почти за 150 млн рублей. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

«По постановлению Кабинета министров РТ № 279 от 10 апреля 2019 года выполнить работы по ремонту дорожно-уличной сети города Набережные Челны Республики Татарстан. Мощность работ – 52 тыс. 952,540 квадратных метра. Срок выполнения – до 18 октября 2019 года. Начальная цена контракта (в рублях) – 149 млн 999 тыс. 881», – указано в документе.

Будут отремонтированы тротуары, внешнее освещение, заезды, выезды и парковки медицинских и образовательных учреждений.

Работы будут проводиться на территориях таких медицинских учреждений, как СПИД-центр, противотуберкулезный диспансер, наркодиспансер, женская консультация (9/23-А) и городская поликлиника № 4.

Также будут приведены в порядок территории следующих образовательных учреждений: школ №№ 8, 11 и 67, детских садов №№ 3, 10/36-5, 10/66, 17, 33, 54, 63 и 73.

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