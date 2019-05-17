Богатые Сабы примут Всероссийские и республиканские соревнования по картингу

(Казань, 18 мая, «Татар-информ»). 18 и 19 мая на картодроме «Аргамак» в Богатых Сабах пройдет ряд Всероссийских и республиканских соревнований по картингу, сообщает пресс-служба Минспорта РТ.



Так, гонщики сразятся за победу в чемпионате Уральского и Приволжского федеральных округов в классах KZ2, ОК – 1 этап; в первенстве Уральского и Приволжского федеральных округов в классах Мини, Супер-Мини, ОК-Junior – 1 этап; в зональном соревновании Кубка Федераций Уральского и Приволжского федеральных округов в классах Ротакс-Макс, Ротакс Макс-Юниор, Академии РАФ в классе Микро – 1 этап.



В эти же два дня состоится традиционное (классифицируемое в календаре Российской автомобильной федерации соревнование) чемпионат и первенство Республики Татарстан в классах KZ2, Ротакс Макс, Ротакс Макс-Юниор, Мини, Супер-Мини, Академия ФАМС РТ в классе Микро – 3-й этап; республиканские соревнования по картингу: 20-й Кубок Республики Татарстан в классе Восход – 2-й этап.



Открытие соревнований запланировано на сегодня, 18 мая, в 13:00.

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