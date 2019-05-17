Татар-информ

18 мая 2019, 06:27

Культура

Комик Юрий Гальцев заявил, что город Тетюши гораздо лучше Нью-Йорка

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Культура

Комик Юрий Гальцев заявил, что город Тетюши гораздо лучше Нью-Йорка

Фото: buinsk.tatarstan.ru

Юрий Гальцев посетил музей Рыбы в Тетюшах и показал класс в татарской плясовой возле районного дома культуры Буинска.

(Казань, 18 мая, «Татар-информ»). Заслуженный артист России Юрий Гальцев посетил Буинск и Тетюши в рамках международного театрального фестиваля «Буа: Пространство диалога». Своими впечатлениями о татарстанских городах популярный комик поделился с журналистами.

Как сообщает пресс-служба Буинского района, Юрий Николаевич приехал на третий день фестиваля. Буинцы встретили Гальцева и артистов театра эстрады имени Аркадия Райкина Санкт-Петербурга, художественным руководителем которого он является, возле районного дома культуры песнями, танцами и чак-чаком. Питерцы и сами пустились в пляс. Показал класс в татарской плясовой и сам Гальцев.

В ходе беседы Юрий Николаевич отметил, что нисколько не пожалел о своем решении приехать на фестиваль, но чтобы увидеть все красоты этих мест, нужно как минимум 3-4 дня.

Сам артист родом из Курганской области. Родился в символический день – 12 апреля – в день полета в космос первого космонавта Юрия Гагарина. Поэтому его назвали Юрием.

После представления в Буинске Гальцев признался, что энергетика буинского зрителя ему понравилась, они были на одной волне. Город также впечатлил артиста. «Буинск тихий красивый провинциальный городок. Меня удивила природа, история этого края», – признался Юрий Николаевич.



Артисты также побывали в городе Тетюши. Гальцев был поражен, узнав, что оттуда родом прославленные артисты СССР – дедушки Михаила Ефремова и Сергей Шакуров. Впечатлил артиста и музей Рыбы.

«Увидели Волгу, удивил музей Рыбы. Такого нет и в Санкт-Петербурге, расположенном на берегу Невы. Подобные города так и манят к себе: такие чувства я пережил в небольшой деревеньке Нижегородской области. И сопровождавшему нас вчера директору сказал, что хочу еще раз приехать сюда. Я несколько раз побывал в Нью-Йорке. Как говорится, купил себе кеды, посмотрел мюзикл и вернулся. Там надолго не задержишься, не цепляет сердце. А у вас отдыхаешь душой», – поделился впечатлениями Юрий Гальцев.

 

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