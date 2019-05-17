Более 750 детей из Буинского района отдохнут в обновленных лагерях «Бор» и «Чайка»

(Казань, 18 мая, «Татар-информ»). Лагеря Буинского района готовят к приему детей. Во время летних каникул часть детей будет отдыхать в оздоровительных лагерях «Бор» и «Чайка», сообщает пресс-служба Буинского района РТ.



По данным Управления по делам молодежи, спорту и туризму, ожидается, что в этом году в этих оздоровительных лагерях отдохнут более 750 детей. «Бор» в каждую смену будет принимать по 180 детей, «Чайка» также в три смены по 70.

В этом году в «Боре» состоялся косметический ремонт. В эти дни организации и предприятия проводят уборку территории.

В лагере «Чайка», где в прошлом году был проведен капитальный ремонт, уже провели работу по покраске, уборке.

Первая смена откроется 10 июня.



«10 июня примем детей в первую смену в полной готовности», – рассказали работники.

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