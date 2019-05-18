Народный хор ветеранов войны и труда подготовил для тетюшских школьников патриотический концерт

(Казань, 18 мая, «Татар-информ»). Народный хор ветеранов войны и труда совместно с вокальной группой «Ретро-песня» выступает перед учащейся молодежью и школьниками с концертной программой «Поклонимся великим тем годам», пишет газета «Авангард».

Данные мероприятия в период празднования Великой Победы стали уже традиционными в районе. Дети внимательно слушали песни о войне и любви к Родине. В звенящей тишине прозвучали стихи Юлии Друниной, Алексея Суркова, Юрия Воронова, которые продекламировала Галина Иотова. Музыкант Юрий Угаров исполнил композиции на баяне.

Хор ветеранов на городском празднике 9 Мая был удостоен права открыть районный конкурс патриотической песни «Виктория», а вокальная группа «Ретро-песня» под руководством Нины Халиковой стала его победителем.

«Выступления нашего коллектива превращаются в дружеские встречи, где языком искусства мы стараемся достучаться до сердец юного поколения. Когда на сцене поют седовласые дети войны, а грудь их в медалях, крепнет связь поколений», – говорит руководитель хора Маргарита Адайкина.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.