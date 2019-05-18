В Нижнекамске набирают спецагентов на конкурс «Мистер и Мисс Спецагент НК 2019»

(Казань, 18 мая, «Татар-информ»). Молодежный центр «Ковер» объявил заявочную кампанию на конкурс среди работающей молодежи «Мистер и Мисс Спецагент НК 2019», сообщает пресс-служба Нижнекамского района РТ.



По условиям конкурса, любая организация, предприятие и учреждение может выдвинуть несколько юношей и девушек в возрасте от 18 до 30 лет для участия, либо сам молодой человек может подать заявку. В рамках конкурса с участниками проведут встречи и репетиции, снимут проморолик и помогут в подготовке к заданиям конкурса и постановке общих номеров.

Заявку на участие установленной формы необходимо подать на почту kover-nk@mail.ru. Общая встреча участников, подавших заявки на участие в конкурсе, состоится 18 мая в 16:00 по адресу Школьный бульвар, 7/2.

Конкурс включает в себя визитку в форме самопрезентации в соответствии с идеей мероприятия, также учитывается смекалка и ораторское искусство. Участники пройдут и творческий конкурс, в котором продемонстрируют таланты в вокале, хореографии, художественном слове, театральном искусстве, декоративно-прикладном искусстве и других талантах.

Организаторы конкурса оценят и умение работать в команде, способность выстраивать социальные контакты.

Финальный этап мероприятия будет представлен 28 мая в 18:00 в виде закрытой вечеринки, соответствующей тематике конкурса, где каждому участнику будет дана возможность почувствовать себя настоящим спецагентом.

Телефон для справок: 8-987-187-20-97.

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