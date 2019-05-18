Татар-информ

18 мая 2019, 02:11

Культура

Выставки, «Химия музыки» и кинопоказы ждут менделеевцев на «Ночи музеев»

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Культура

Выставки, «Химия музыки» и кинопоказы ждут менделеевцев на «Ночи музеев»

Вечерняя программа начнется в 18 часов и пройдет под названием «Химия музыки».

(Казань, 18 мая, «Татар-информ»). В Международный день музеев сотрудники Менделеевского краеведческого музея запланировали для жителей и гостей города мероприятия, которые пройдут в течение дня и вечера 18 мая, передает ИЦ «Менделеевск».

Посетителей ждет дневная программа, которая откроется в парке «Дружба» в 10 утра. Творческие коллективы города представят лучшие концертные номера, а затем состоится награждение участников I муниципальной краеведческой олимпиады и конкурса «Я рисую чудеса». В этот же день в парке будут работать выставочно-игровые зоны.

Вечерняя программа начнется в 18 часов и пройдет под названием «Химия музыки».

Посетитель увидит выставки музыкальных инструментов духового оркестра театра «Коммуна» и народных певцов Менделеевского района, а затем сможет принять участие в ретро-дискотеке и посетить концертные программы от ведущих музыкальных групп города.

Завершением вечера станет кинопоказ фильма «Август Раш».

 

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