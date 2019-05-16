Татар-информ

18 мая 2019, 16:50

Здоровье и среда

На очистных сооружениях Нижнекамска появится видеопанель с мониторингом стоков

Рекомендуем

Здоровье и среда

На очистных сооружениях Нижнекамска появится видеопанель с мониторингом стоков

Фото: e-nkama.ru

Строительные работы на очистных сооружениях в Нижнекамске завершены на 95%.

(Казань, 18 мая, «Татар-информ»). Очистные сооружения Нижнекамска оснастят видеопанелью, на которой будет отображаться аналитический мониторинг стоков в режиме реального времени, сообщает пресс-служба Нижнекамского района РТ.

Объекты БОС имеют ряд технологических особенностей, предназначение которых – очищение поступающих стоков от газовых примесей и неприятных запахов «Нижнекамскнефтехима».



На втором этапе реконструкции подвергся узел механической очистки промышленных стоков. Строители заменили устаревшие сооружения механической очистки стоков. Специальная лаборатория отслеживала качество стоков на всех этапах. В рамках обновления БОС она была капитально отремонтирована и оснащена новой мебелью, современным оборудованием и средствами измерений.

«На сегодняшний день строительно-монтажные работы на биологических очистных сооружениях "Нижнекамскнефтехима" выполнены на 95%», – отмечает источник.



По словам специалистов, полностью строительно-монтажные работы будут завершены к концу мая. Тогда же на БОС активно приступят к проведению пуско-наладочных работ.

 

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

Синоптики предупреждают о заморозках до –2 градусов
Новости дня
16:50
На очистных сооружениях Нижнекамска появится видеопанель с мониторингом стоков

Строительные работы на очистных сооружениях в Нижнекамске завершены на 95%.

16:20
80 лет в запустении: в Татарстане установили купол и крест на церковь, которую реставрируют сельчане

Идея восстановления храма пришла майору в отставке — 83-летнему Анатолию Бакуркину.

15:26
Казанские байкеры устроили показательную автобитву

На открытие мотосезона на стадионе «Казань Арена» собрались тысячи байкеров.

14:57
На «всплывшем» из-под обмелевшей Волги старинном тракте патруль пресек мародерский вывоз артефактов

Сегодня на территории установлены предупредительные щиты о ценности мощеной дороги XIX века и начато дежурство полицейских.

14:42
Минпросвещения России подготовит новые правила антитеррористической безопасности в школах

13 мая Дмитрий Медведев поручил проверить достаточность требований по обеспечению безопасности в школах страны.

14:05
Жертвами ДТП под Елабугой стали женщина и ее маленький сын

Смертельная авария произошла накануне вечером на 1-м км автодороги Елабуга – Гари – Абалачи.

13:56
Татарстанцы заняли второе место на «Туриаде-2019»

В общекомандном зачете участники из РТ завоевали «серебро» в дисциплине «Дистанция на средствах передвижения».

13:33
Езда без документов и неисправные авто: ГИБДД Казани проверила водителей такси

Инспекторы ГИБДД проверяли у водителей такси состояние автомобилей и правила перевозки пассажиров.

13:23
Пенсионерка из Челнов лишилась почти 200 тыс. рублей за снятие порчи и чудо-оберег

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

13:16
Синоптики предупреждают о заморозках до –2 градусов

19 мая в некоторых районах РТ пройдет небольшой дождь.

12:57
В челнинском трамвае девушка отдала лжегадалке золотые сережки в надежде избавиться от порчи

Ущерб от действий аферистки составил 15 тыс. рублей.

12:54
Минэкологии РТ: За прошедшую неделю в Татарстане было ликвидировано 179 несанкционированных свалок

Глава Минэкологии РТ рассказал о ходе проведения санитарно-экологического двухмесячника в республике.

12:36
В честь открытия сезона в Казани стартовал мотопробег в составе тысячи мотоциклов

Пробег следует через центр города до автодрома KazanRing Canyon.

12:04
К 100-летию ТАССР на казанских остановках появились исторические снимки города

Информационные стенды были установлены на 78 остановках общественного транспорта татарстанской столицы.

11:52
В Нурлате открылась новая мечеть «Миннегель»

Строительство мечети «Миннегель» началось в 2009 году.

11:45
Инспекторы ГИБДД провели утреннюю зарядку для казанских школьников и студентов

Мастер-классы для ребят провели мастер спорта по армспорту, лейтенант полиции Андрей Гришин и мастер спорта по боксу, лейтенант полиции Андрей Хрущев.

11:32
В Татарстане введено в эксплуатацию почти 43% жилья от плана

В рамках мероприятий по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан в этом году планируется обеспечить жильем 132 семьи.

11:04
Марат Ахметов: Яровыми культурами осталось засеять около 7% площадей

На предстоящей неделе хозяйствам предстоит завершить сев яровых культур, отметил министр.

10:59
В Татарстане спасли двоих рыбаков, лодку которых унесло течением, а они остались на острове

Замерзших мужчин обогрели, напоили чаем и доставили к пристани в городе Мамадыш.

10:50
Казань вошла в топ-10 городов с самыми интересными музеями

18 мая во всем мире отмечается День музеев.

10:37
В Казани восстанавливают водопровод, из-за прорыва которого без воды остались 34 тысячи человек

В зону отключения попали 68 многоквартирных домов, 3 школы, 7 детских садов и 8 административных зданий.

10:28
Специалисты назвали причину роста заболеваемости раком кишечника среди молодых людей
10:08
Свыше 400 участников со всего Татарстана съедутся на робототехническую олимпиаду в Казани

Победители и призеры будут определены в шести номинациях.

09:42
Nestle прекратила производство овсяной каши, в которой обнаружили ГМО
09:20
Определились победители II Республиканской олимпиады по предпринимательству

В финал прошли 73 школьника из более чем 10 районов республики.

События