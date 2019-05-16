На очистных сооружениях Нижнекамска появится видеопанель с мониторингом стоков

(Казань, 18 мая, «Татар-информ»). Очистные сооружения Нижнекамска оснастят видеопанелью, на которой будет отображаться аналитический мониторинг стоков в режиме реального времени, сообщает пресс-служба Нижнекамского района РТ.



Объекты БОС имеют ряд технологических особенностей, предназначение которых – очищение поступающих стоков от газовых примесей и неприятных запахов «Нижнекамскнефтехима».





На втором этапе реконструкции подвергся узел механической очистки промышленных стоков. Строители заменили устаревшие сооружения механической очистки стоков. Специальная лаборатория отслеживала качество стоков на всех этапах. В рамках обновления БОС она была капитально отремонтирована и оснащена новой мебелью, современным оборудованием и средствами измерений.



«На сегодняшний день строительно-монтажные работы на биологических очистных сооружениях "Нижнекамскнефтехима" выполнены на 95%», – отмечает источник.





По словам специалистов, полностью строительно-монтажные работы будут завершены к концу мая. Тогда же на БОС активно приступят к проведению пуско-наладочных работ.

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