На восьми озерах Актанышского района установили более пяти км искусственных нерестилищ

(Казань, 18 мая, «Татар-информ»). В рамках акции «Рыбе – быть!» («Балык – булсын!») на восьми озерах Актанышского района установили 5,2 км искусственных нерестилищ. Активное участие в акции приняли работники рыбопромышленной организация «Нептун». Каждая бригада на своем участке установила нерестилища, сообщает пресс-служба Госкомитета по биоресурсам.



Природоохранная акция прошла при участии сотрудников Актанышского исполкома, районного управления образования, лесничеств, Татарско-Ямалинской школы совместно с отделом охотничьего надзора Госкомитета РТ по биологическим ресурсам по Актанышскому и Мензелинскому районам.





Учащиеся Татарско-Ямалинской школы и отряд профилактики правонарушений совместно с руководителем отряда Зилей Нагимовой также присоединились к акции.



В конце мероприятия детям подарили удочки и напоили вкусным чаем.





Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что к акции присоединился Алексеевский район. На Куйбышевском водохранилище нерестилища устанавливали школьники, администрация района, сотрудники Госкомитета и Лаишевского рыбзавода.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.