Татар-информ

17 мая 2019, 21:35

Политика

Ольга Павлова передала детскому дому в Чистополе оборудование для сенсорной комнаты

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Политика

Ольга Павлова передала детскому дому в Чистополе оборудование для сенсорной комнаты

Парламентарий провела прием граждан в преддверии летней оздоровительной кампании.

(Казань, 17 мая, «Татар-информ»). Депутат Госдумы Федерального собрания Ольга Павлова совершила рабочую поездку в Чистопольский муниципальный район, где посетила детский дом. Об этом сообщает пресс-служба партии «Единая Россиия».

«Депутат передала воспитанникам и педагогам комплект оборудования для сенсорной комнаты, а также встретилась с приемными родителями — участниками региональной панельной дискуссии „Конструктивные методы снятия внутренний депрессии у детей, находящихся в трудной жизненной ситуации“», — говорится в сообщении.

Также Ольга Павлова провела прием граждан в преддверии летней оздоровительной кампании. «Буквально через 2 недели в России начнется летняя оздоровительная кампания, участниками которой станут более 5 миллионов юных граждан нашей страны, в том числе более 1 миллиона детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Прошу всех вас: родителей, специалистов, тренеров, педагогов обращаться ко мне на все публичные ресурсы в онлайн режиме», — отметила депутат.

Она добавила, что все острые вопросы будут немедленно приняты в работу.

На рабочем совещании парламентарий приняла участие в обсуждении с сельскими муниципальными депутатами инициатив по развитию местного самоуправления, взнесенных Секретарем Генерального Совета Партии Андреем Турчаком и принятые Госдумой в первом чтении 16 мая.

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