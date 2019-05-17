Казанский отель «Ривьера» начал демонтаж вывесок с фасада здания

(Казань, 17 мая, «Татар-информ», Вероника Ваганова). В казанском отеле «Ривьера» начались работы по демонтажу вывесок с фасада здания. В силу закона о защите Казанского Кремля с июня прошло года исполком Казани через суд требовал устранить незаконно размещенные средства наружной информации.

«Устранить нарушение Правил благоустройства г. Казани, утвержденных решением Казанской городской Думы <...> и демонтировать средства наружной информации с текстом “Отель Ривьера...” (3 позиции) по адресу: г. Казань, ул. Ф. Амирхана, д. 1а», — говорится в материалах суда.

Ранее представители отеля сообщали, что демонтажные работы связаны с определенными сложностями из-за высотности здания и требованиям к погодным условиям. Также отелем уже согласована новая концепция размещения рекламных конструкций и получены паспорта на новые вывески.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.