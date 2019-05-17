(Набережные Челны, 17 мая, «Татар-информ»). В Набережных Челнах раньше срока возобновили подачу горячей воды после опрессовки, сообщает пресс-служба компании «Набережночелнинские тепловые сети».

На данный момент горячая вода уже появилась в жилых домах 53, 54-м комплексах, а также в части домов 30-го комплекса.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что 14 мая в городе начался первый этап опрессовки тепловых сетей Северо-восточного части города, который должен был завершиться 28 мая. Однако уже с 17 мая горячая вода стала поступать потребителям.

Сократить сроки опрессовки удалось благодаря прохождению работ в ускоренном темпе и сверхурочной работе специалистов НЧТС.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.