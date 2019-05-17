День музеев Елабужский музей-заповедник отпраздновал со школьниками

(Елабуга, 17 мая, «Татар-информ», Гульнара Салихова). В преддверии Дня музеев сотрудники Елабужского музея-заповедника организовали большой детский праздник на площади Ленина. С участием свыше 2 тыс. детей здесь прошло большое музейное представление с игровыми пятачками, награждениями и конкурсами.

Программа состояла из песен, конкурсов, танцев, рисунков на асфальте. «Такой праздник в День музеев мы проводим уже более 10 лет. И конечно, мы счастливы и рады, что благодаря нашей музейно-образовательной программе “Музей и школа” при поддержке руководства города мы сумели создать особую музейную культуру», — отметила директор Елабужского музея-заповедника Гульзада Руденко.

Сегодня же наградили школьников за участие в викторине «Моя Елабуга», где нужно было правильно ответить на вопросы об истории и музееях города. 10 победителей получили дипломы и путевки по Золотому кольцу России.

Завтра, 18 мая жителей и гостей города не менее насыщенная программа. «Ночь музеев» развернется на 10 музейных объектах города. С 18.00 до полуночи елабужане и гости города по единому билету смогут посетить все городские музеи. В новом здании фондохранилища пройдет программа «Тайна музейной кладовой», а в Музее современного этноискусства будет работать выставка «Идет коза рогатая», где будут представлены необычные авторские работы Сергея Соколова, созданные в традициях городецкой игрушки.

В этот день автобусы для удобства елабужан будут курсировать до полуночи.

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