Главный тренер «Ак Барса» стал заслуженным

(Казань, 17 мая, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Сегодня полку заслуженных тренеров России по хоккею с шайбой прибыло. Самое почетное звание для российских тренеров сегодня получил Дмитрий Квартальнов, новый наставник казанского «Ак Барса».

Соответствующий приказ о присвоении звания «Заслуженный тренер России» Дмитрию Квартальнову сегодня подписал министр спорта РФ Павел Колобков, документ опубликован на сайте ведомства.

53-летний Квартальнов в начале мая подписал двухлетний контракт с «Ак Барсом», сменив на этом посту другого Заслуженного тренера России — Зинэтулу Билялетдинова.

Примечательно, что в роли тренера известный в недавнем прошлом нападающий Дмитрий Квартальнов трудится всего 10 лет.

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