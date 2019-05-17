В 34-м микрорайоне Нижнекамска заселили новый дом по улице Мира

(Казань, 17 мая, «Татар-информ»). Сегодня в Нижнекамске состоялось заселение 120-квартирного дома на проспекте Мира в 34-м микрорайоне. Жильцами новых квартир стали работники группы компаний «Татнефть». Инвестор строительства дома – Госжилфонд при Президенте РТ, сообщает пресс-служба Нижнекамского района РТ.



В доме десять этажей и три подъезда, общая площадь квартир – 7,5 тыс. квадратных метров. Все квартиры сданы в чистовой отделке, в них установлены межкомнатные и входные двери, пластиковые окна, сантехника, система пожаротушения. Каждая квартира оборудована счетчиками.



Многих новоселов пришли поддержать родственники и, конечно, разделить с ними радость. «В очереди на ипотеку стояли не долго. Получили ее как молодая семья. Безумно рады новой квартире. Хотим выразить огромную благодарность всем», – поделилась одна из обладательниц новеньких ключей.



По закону на социальную ипотеку могут рассчитывать бюджетники, находящиеся на гособеспечении, и малоимущие граждане, у которых нет достойных условий проживания, а также молодые семьи, в которых супругам еще не исполнилось 35 лет.



До конца текущего года в Нижнекамске планируется сдать в эксплуатацию еще три дома по программе социальной ипотеки на 440 квартир.

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