Субъективная история и ошибки СМИ: казанские ученые провели лекцию для журналистов ко Дню печати РТ

(Казань, 17 мая, «Татар-информ», Егор Никитин). При создании материалов журналисты нередко прибегают к историческим трудам в качестве неоспоримых доказательств. Но объективность таких данных не может быть стопроцентной, поскольку рукописи и книги также были созданы людьми. Такое мнение прозвучало во время встречи казанских историков и представителей СМИ в рамках программы Дня печати РТ.

На трехчасовой семинар в Казани собрались больше десятка работников республиканских средств массовой информации. Дискуссию начал доктор исторических наук профессор КФУ Искандер Гилязов. Он рассказал о важности объективного отношения к историческим данным, которые журналисты используют в своих материалах. В самом начале диалога ученый обратился к залу с вопросом о том, что представляет из себя история, и почему ее нужно знать.

Историк провел параллель с биографией человека и красноречиво показал, что потеря памяти — это всегда плохо, как для отдельных людей, так и для целой нации.

«История схожа с биографией человека, только в больших масштабах. Ее нельзя забывать. Почему? А вы представьте, что забыли свою биографию — кто вы, откуда пришли, чем занимались и так далее. Что с вами будет?», — объяснил спикер.

По словам Гилязова, у каждого есть свой ответ на этот вопрос. Но одно дело — личное мнение человека, и совсем другое — когда речь заходит о ссылке на исторические источники в журналистских материалах. Ученый подчеркнул — в современной журналистике часто встречаются ошибки при работе с историческими сведениями.

Он напомнил, что между реальной историей и журналистом всегда находится исторический источник, созданный определенным автором. А значит и достоверность таких сведений не может быть стопроцентной.

«Любой исторический источник — это продукт человеческого сознания, которое всегда имеет свои симпатии, антипатии и так далее. То есть источник несовершенен, он не дает нам истину», — заметил Гилязов.

По его словам, решение проблемы — в правильном отношении к историческим источникам. Их следует воспринимать в контексте той эпохи, когда они были созданы.

Также на семинаре подняли другие интересные и актуальные темы. Среди них — развитие регионов Среднего Поволжья и роль ислама в этом процессе. После небольшого перерыва к дискуссии присоединился еще один участник — академик Индус Тагиров, который обсудил с участниками встречи современные проблемы образования и затронул роль республики в системе регионов ПФО.

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