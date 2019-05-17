Заинский школьник попал в число победителей этапа всероссийского конкурса АгроНТИ-2019

(Казань, 17 мая, «Татар-информ»). В Казани состоялось торжественное закрытие очного регионального этапа всероссийского конкурса АгроНТИ-2019, на котором отличился заинский школьник, передает «Заинск-информ».



Этап конкурса состоялся на базе Казанского государственного Аграрного университета при поддержке Министерства сельского хозяйства и продовольствия Татарстана.



В мероприятии приняли участие ученики сельских школ 5 – 11-х классов, а это около 200 учащихся из 43 районов Татарстана, а также Республики Башкортостан, Пермского края и Ульяновской области.



В течение двух дней конкурсанты проводили работу на учебно-демонстрационных площадках, компьютерных классах и лабораториях университета по направлениям АгроКоптеры, АгроРоботы, АгроКосмос и АгроМетео.



В результате борьбы за лучшие решения по актуальным проблемам внедрения цифровых технологий и роботизации, использования беспилотников, применения космических и метеотехнологий в сельском хозяйстве определились 24 победителя. В их число вошел заинский школьник – Риназ Нуруллин. Вместе с ним Заинский район представляли еще двое школьников из Савалеевской и Верхне-Налимской школ.



Риназ Нуруллин одержал победу в региональном этапе. Финал конкурса состоится в Белгороде и Альметьевске с 30 августа по 6 сентября текущего года. Победители финальна получат возможность принять участие на специализированной площадке в рамках Российской агропромышленной выставки «Золотая осень 2019» и получат ценные призы.

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