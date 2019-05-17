В Елабужском районе РТ завершается посевная кампания

(Елабуга, 17 мая, «Татар-информ», Гульнара Салихова). В Елабужском районе РТ завершаются весенне-полевые работы — они выполнены более чем на 90%. В этом году на полях района будет засеяно 37,6 тыс. гектаров зерновых, из которых более половины площадей — это яровые (23 тыс. га).

Весенне-полевые работы первыми завершили в хозяйствах «Яш куч», «Колос», Елабужское ХПП, агрофирма «Морты», завершают посевную аграрии ООО Бехтерево, АФ «Вятские зори» и «Новый Юраш».

Как сообщили в управлении сельского хозяйства района, в этом году из-за проблем с финансированием хозяйства не смогли закупить достаточного количества удобрений. Вместо положенных 70 кг действующих веществ на гектар земли, в хозяйствах был закуплен 41 кг.

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