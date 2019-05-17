Встреча с лидерами WorldSkills и стрельба в тире: В техникуме связи пройдет День абитуриента

(Казань, 17 мая, «Татар-информ»). Межрегиональный центр компетенций — Казанский техникум информационных технологий и связи приглашает всех желающих жителей Татарстана на День абитуриента, который пройдет 18 мая. Об этом сообщает сегодня пресс-служба Минсвязи РТ.

«В программе мероприятия: презентация проектов воспитанников детского центра IT-творчества „IT-cube“, экскурсии по техникуму, знакомство со специальностями и правилами приема в техникум, встреча с чемпионами международного движения WorldSkills, стрельба в электронном тире и многое другое», — сказано в сообщении.

В этот день для гостей в возрасте от 12 до 18 лет пройдут бесплатные мастер-классы по системному администрированию и языку программирования Java «Юный программер», а также не темы «Кибергигиена «IT-безопасник». Ребята смогут попробовать свои силы в видеопроизводстве.

Участники мероприятия смогут посмотреть общежитие техникума, побывают в музее связи, а также узнают о правилах приема в учебное заведение и о работе ИТ-лагеря «Stemlab» от директора техникума Юрия Багрова. Стоит отметить, что подобные мероприятия здесь проводятся регулярно. Аналогичная встреча была организована 13 апреля.

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