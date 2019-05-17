Медосмотр, семейные консультации и заплыв: в Лениногорске прошел «День “Единой России”»

(Казань, 17 мая, «Татар-информ»). «День “Единой России“» прошел в Лениногорском районе Татарстана. Состоялись встречи с депутатами Государственного Совета РТ, представителями республиканских министерств, активистами общественных организаций. Кроме того, работали площадки в рамках партпроектов, сообщает пресс-служба партии.

Работа велась на десяти площадках. К примеру, жители района обсудили решение кризисных ситуаций в семье в рамках проекта «Крепкая семья», внедрение инновационных образовательных технологий на семинаре в рамках проекта «Новая школа», а также приняли участие в заплыве на кубок депутат Госдумы РФ Ирека Зиннурова.

«Укомплектованность медицинскими кадрами в Лениногорском районе оставляет желать лучшего, поэтому сегодня здесь работали специалисты РКБ, ДРКБ, Республиканского центра медицинской профилактики, Республиканского онкологического диспансера, Республиканского туберкулезного диспансера», – рассказала координатор «Дней “Единой России“» Разия Садыкова.

Она отметила, что в селе Зай-Каратай работал мобильный маммографический комплекс, а в селе Куакбаш местные жители прошли флюорографическое обследование. Всего были осмотрены 420 человек.

Главной целью проекта Разия Садыкова назвала общение с населением и получение информации об актуальных проблемах жителей районов республики.

Кроме того, как ранее сообщало ИА «Татар-информ», в мероприятии принял участие Председатель Государственного Совета Татарстана Фарид Мухаметшин. Он рассказал о программе благоустройства дворовых территорий и выразил уверенность в успешном проведении партийных праймериз.

Следующий «День “Единой России“» пройдет 24 мая в Бугульме.

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