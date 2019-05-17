Казанская «Эгида-Трейд» отсудила 416 тыс. евро у эстонского производителя пенополиуретана

(Казань, 17 мая, «Татар-информ»). Казанская компания «Эгида-Трейд» в Арбитражном суде Татарстана отсудила у Polyfur OU, эстонского производителя разрывных машин для производства пенополиуретана, 416 тыс. евро из-за неоплаты поставленного поролона. Это решение опубликовано на сайте суда.

В мае 2016 года между компаниями был заключен контракт на покупку поролона. Согласно судебным документам, «Эгида-Трейд» продала пенополиуретан на сумму 416 тыс. 94,64 евро, однако оплата на счет так и не поступила.

По условиям нового соглашения эстонский производитель должен был рассчитаться с казанской фирмой в начале февраля 2018 года, однако вновь этого не сделал.

«Взыскать с Polyfur OU (Эстония, Харьюмаа, Таллин) в пользу ООО “Эгида-Трейд“ сумму долга в размере 416 тыс. 94 евро 64 цента», – говорится в решении Арбитражного суда РТ.

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