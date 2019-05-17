Казань вошла в число городов с самым удобным бесплатным Wi-Fi

(Казань, 17 мая, «Татар-информ»). Столица Татарстана вошла в число российских городов с самым удобным бесплатным Интернетом. Об этом сообщает российский сервис бронирования отелей Tvil.ru.
Лидером рейтинга, составленного на основании опроса в социальных сетях, стала Москва. Столицу России назвали городом с самым удобным бесплатным доступом в Сеть 28% опрошенных.
На втором месте оказался Санкт-Петербург, за который проголосовали 22% опрошенных, и Сочи, который поддержали 11%.
Кроме того, в топ российских городов по удобству бесплатного Wi-Fi вошли помимо Казани Екатеринбург, Нижний Новгород, Петрозаводск, Ялта и Севастополь.
Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что столица РТ стала одним из самых желанных городов для путешествий на День Победы.