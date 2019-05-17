Татар-информ

17 мая 2019, 15:30

Экономика и финансыКультура

«Интерактивное ТВ» «Ростелекома»: Мать драконов захватила Казань

Экономика и финансыКультура

«Интерактивное ТВ» «Ростелекома»: Мать драконов захватила Казань

Видеотека «Интерактивного ТВ» обновляется ежедневно и насчитывает более 4000 кинолент разных жанров.

(Казань, 17 мая, «Татар-информ»). «Ростелеком» составил рейтинг популярных в мае фильмов и сериалов из видеотеки «Интерактивного ТВ». Лидером предпочтений татарстанских зрителей стал сериал «Игра престолов». В топ-10 попали анимационные фильмы для семейного просмотра и кинодрамы.

Новые серии финального сезона «Игры престолов» посмотрели почти четверть пользователей онлайн-кинотеатра «Ростелекома». Самым востребованным стал четвертый эпизод «Последние из Старков». Среди сериалов популярностью также пользовались «Хороший доктор», «Гримм» и «Чернобыль».

Из художественных фильмов чаще всего зрители заказывали исландскую приключенческую драму «Затерянные во льдах», военную драму «Спасти Ленинград» и анимацию «Как приручить дракона 3: Скрытый мир».

Традиционно высокий спрос был отмечен на детские картины. Юные зрители выбирали мультипликационные сериалы «Приключения Ам Няма» и «Вспыш и чудо-машинки».

Андрей Юдов, директор филиала в Республике Татарстан ПАО «Ростелеком»: «Каждый третий абонент “Интерактивного ТВ” в Татарстане ежемесячно обращается к “Видеопрокату”. С помощью сервиса легко устроить настоящий кинотеатр прямо у себя дома и смотреть фильмы в отличном качестве почти сразу после их выхода на больших экранах. А новые серии о приключениях Матери драконов наши абоненты смогли увидеть одновременно со всем миром».

Видеотека «Интерактивного ТВ» обновляется ежедневно и насчитывает более 4000 кинолент разных жанров, в том числе в форматах 3D и HD. Удобная сортировка и настройки поиска по каталогу помогают быстро найти нужное кино.

Узнать подробности и подключить «Интерактивное ТВ» можно на сайте «Ростелекома», в центрах продаж и обслуживания или по номеру 8-800-1000-800 (звонок бесплатный).


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