Экзам Губайдуллин провел зональный семинар для глав сельских поселений в Лаишевском районе

(Казань, 17 мая, «Татар-информ»). В селе Песчаные Ковали Лаишевского района состоялся зональный обучающий семинар-совещание для глав поселений по актуальным вопросам работы органов местного самоуправления, сообщает пресс-служба Лаишевского района РТ.



Совещание прошло при участии председателя Совета муниципальных образований РТ Экзама Губайдуллина, главы Лаишевского района Михаила Афанасьева, замминистра сельского хозяйства и продовольствия РТ Ришата Хабипова, первого замминистра экономики РТ Рустема Сибгатуллина, глав сельских поселений Алексеевского, Высокогорского, Зеленодольского, Лаишевского, Пестречинского, Рыбно-Слободского и Спасского районов республики и других лиц.



Практическая часть совещания началась в КФХ «Рамаевское», где была организована выставка продукции лаишевских товаропроизводителей. Затем участники посетили врачебную амбулаторию села Песчаные Ковали, которая обслуживает более 11 тысяч населения из четырех сельских поселений.



Пленарное заседание состоялось в спортивно-досуговом центре «Дружба». Глав сельских поселений из семи районов республики поприветствовал председатель Совета муниципальных образований РТ Экзам Губайдуллин.

По его словам, органы местного самоуправления наиболее близки к населению, и именно по качеству их работы народ оценивает работу всей власти. Экзам Губайдуллин рассказал о работе регионального оператора, который по новым правилам занимается вывозом мусора в муниципалитетах, лицензировании скважин, эксплуатации водонапорных сетей, качестве нормативно-творческой работы, нормативах суточного пробега служебных автомобилей глав поселений, порядке декларирования доходов депутатов поселений, развитии мини-ферм и ЛПХ, капремонте зданий исполкомов сельских поселений и культурном наследии.



Заместитель главы Лаишевского района Татьяна Бурганова ознакомила участников семинара с реализацией мероприятий, направленных на динамичное развитие сельских территорий. Она добавила, что в рейтинге социально-экономического развития муниципальных образований РТ за 2018 год Лаишевский район в своей категории занимает первое место, а в общем рейтинге – третье место после Казани и Альметьевска.



Также представители различных министерств и ведомств выступили на темы, которые актуальны на сегодня – это роль ОМС в реализации федеральных и республиканских программ на территории муниципалитетов, меры господдержки малых форм хозяйствования на селе, реализация новой схемы по обращению с ТКО на местах и многое другое.

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