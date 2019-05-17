«Макдоналдс» инвестировал более 2,7 млрд рублей в экономику Татарстана

(Казань, 17 мая, «Татар-информ»). Сеть ресторанов быстрого питания «Макдоналдс» инвестировала в экономику Татарстана более 2,7 млрд рублей. Об этом на пресс-конференции, посвященной 20-летию присутствия ресторанов на республиканском рынке, рассказал гендиректор ООО «Региональная сеть предприятий питания» Александр Калинин. Кроме того, за это время сеть перечислила в бюджет РТ 2,5 млрд рублей налогов.

Также гендиректор РСПП добавил, что с начала основания в республиканских ресторанах быстрого питания обслужили уже более 150 млн посетителей. Сейчас в татарстанских «Макдоналдс» ежедневно обслуживают около 50 тыс. гостей.

«За 20 лет в Татарстане было обслужено более 150 млн посетителей — это жители всей России. Ежедневно сейчас мы обслуживаем около 50 тыс. гостей в день. Это большая цифра и большая гордость, которая у нас есть, но в то же время и большая ответственность», — прокомментировал Калинин.

Он также добавил, что над обслуживанием посетителей в Татарстане трудится свыше 2,5 тыс. человек, а всего за время существования бренда на территории республики создано около 14 тыс. рабочих мест. Гендиректор РСПП также подчеркнул, что большую часть — порядка 60% сотрудников составляют студенты. Ежегодно за успехи в учебе и работе «Макдоналдс» поощряет их стипендиями.

Первый ресторан быстрого питания «Макдоналдс» открылся в столице Татарстана на улице Баумана 30 апреля 1999 года. На сегодняшний день в республике работает 24 площадки, 17 из них — в Казани.

«В 1997 году мы рассматривали возможность выйти за территорию московского рынка. Нам был интересен Санкт-Петербург и второй город — Казань. Руководители республики восприняли эту идею с большим интересом и с огромным желанием, проявили интерес к нашему выходу сюда. Мы подписали соглашение и приступили к строительству, а в 1999 году открыли первый ресторан», — добавил в свою очередь основатель «Макдоналдс» в России Хамзат Хасбулатов.

Он отметил, что поддержка руководства Татарстана и посетителей, которым полюбился бренд, помогли ресторану в развитии. «Татарстан был одним из самых интересных регионов с точки зрения поддержки руководства республики, интереса людей, которые пришли к нам на работу, с точки зрения лояльности посетителей, которые полюбили наш бренд. Этот успех стал нашим стартом», — заключил Хасбулатов.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.